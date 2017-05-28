В Лівії саморозпустився один осередків Аль-Каїди

За даними агентства, терористична організація прийняла рішення про розпуск у зв'язку з великими втратами, а також ліквідацією керівництва.

Один з осередків Аль-Каїди – угруповання Ансар аль-Шаріа – заявив про припинення своєї діяльності, пише Reuters. Відзначається, що Вашингтон поклав на дане угруповання відповідальність за теракт 2012 року в Бенгазі, в результаті якого був убитий посол США в Лівії Крістофер Стівенс.

Ансар аш-Шаріа була внесена до списку терористичних організацій Радбезом ООН і США.

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