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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

В "ЛНР" дозволили своїм службам проникати в домівки людей, які виїхали

13:26, сьогодні 1146 Читать новость на русском
Покинутий будинок на Донбасі
Покинутий будинок на Донбасі / Getty Images

У вересні 2016 року "депутати" незаконної організації "ЛНР" дозволили співробітникам "МНС" і комунальних служб проникати в житло, власники якого залишили підконтрольні бойовикам райони Луганської області.

Про це повідомляє Харківська правозахисна група (ХПГ).

Депутати" "Народної ради ЛНР" 16 вересня прийняли "закон", що дозволяє без згоди власника проникати в житло, аргументуючи це початком опалювального сезону і необхідністю співробітникам МНС і комунальних служб "привести в порядок деякі квартири", власників і наймачів яких немає на території "ЛНР", і ушкодження в яких перешкоджають наданню житлово-комунальних послуг іншим мешканцям цих будинків,
– мовиться в огляді подій на непідконтрольних українській владі територіях за вересень.

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За інформацією правозахисників, після прийняття "законопроекту" "ЛНР" планувала прописати механізми проникнення в житло, а саме з якими представниками це відбуватиметься і "які заходи будуть вжиті, щоб убезпечити це житло".

Теги: Україна Війна на Донбасі Луганськ
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