В "ЛНР" хочуть, щоб випускники ВНЗ працювали у захоплених шахтах

В "ЛНР" пропонують випускникам вишів на окупованому Донбасі влаштуватися на роботу на підприємства, які працювали раніше на цій території під українською юрисдикцією, а тепер незаконно перебувають під владою терористів.

Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на "міністра освіти і науки ЛНР" Валентину Ткаченко.

"Оскільки з 1 березня 2017 року низка українських підприємств, що діють на території "ЛНР" і "ДНР", переведені під юрисдикцію "республік", людина, що має диплом, виданий в "Луганській Народній Республіці", отримує законне право працевлаштування на ці підприємства з цим "документом", – сказала так званий міністр.

Ткаченко зазначила, що бакалаври, які здобули диплом у ВНЗ на окупованій території, за умови проходження всіх необхідних конкурсів для вступу, можуть продовжити навчання у вишах Росії для отримання кваліфікації спеціаліста або магістра.

Читайте також: Терористи Донбасу почали "націоналізовувати" квартири та житлові будинки