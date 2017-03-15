В МЗС сповістили про рабство на Донбасі

Внаслідок російської агресії проти України суттєво збільшилися ризики, пов'язані з торгівлею людьми в країні.
Про це заявив заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ООН.
"Ми також бачимо численні випадки торгівлі людьми та примусової праці – і навіть рабства – в окремих районах Донецької і Луганської областей, які перебувають поза контролем українського уряду", – заявив заступник міністра.
Він наголосив, що жертви і злочинці торгівлі людьми переміщуються через неконтрольовану ділянку кордону з Росією, яка також використовується для постачання зброї, боєприпасів і бойовиків до зони конфлікту.
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Кислиця нагадав, що Росія є єдиною державою-членом Ради Європи, яка не ратифікувала конвенцію про заходи щодо протидії торгівлі людьми.