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В МЗС Туреччини заговорили про релігійні війни в Європі

16:29, сьогодні 288 Читать новость на русском
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу / vestikavkaza

До цього призведе антимігрантська політика, яка зараз "шириться" Європою.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що зростання антимігрантських настроїв в Європі призведе до початку релігійних війн, пише Euronews. Про це він розповів в Анкарі після перемоги партії прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на парламентських виборах.

За словами Чавушоглу, в Нідерландах всі сторони дотримуються антимігрантськаих поглядів.

Куди ви йдете? Куди ви тягнете Європу? Ви руйнуєте Європу, тягнете її до обриву. Скоро будуть і релігійні війни в Європі,
– звернувся Чавушоглу до європейських політиків.

Читайте також: Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України

Теги: Політика Туреччина Євросоюз релігія
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