В НАБУ назвали, на яку суму розслідують корупційних справ

Станом на 31 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень, на 87 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

В заяві йдеться, що сукупний розмір предмету злочину у вказаних розслідуваннях становить понад 87 млрд гривень.

"Впродовж місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень", – йдеться у повідомленні.

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Загальна кількість підозр станом на кінець липня становила 225, стосовно 125 осіб складено обвинувальні акти.

"За матеріалами розслідувань станом на кінець липня 2017 року до суду скеровано 81 справу", – повідомляє НАБУ.