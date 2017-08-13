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В НАБУ назвали, на яку суму розслідують корупційних справ

21:04, сьогодні 735 Читать новость на русском
Розлідування НАБУ
Розлідування НАБУ / 24 Канал

Станом на 31 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень, на 87 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

В заяві йдеться, що сукупний розмір предмету злочину у вказаних розслідуваннях становить понад 87 млрд гривень.

"Впродовж місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень", – йдеться у повідомленні.

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Загальна кількість підозр станом на кінець липня становила 225, стосовно 125 осіб складено обвинувальні акти.

"За матеріалами розслідувань станом на кінець липня 2017 року до суду скеровано 81 справу", – повідомляє НАБУ.

Теги: Новини України НАБУ гроші Корупція
Джерело: 24 Канал
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