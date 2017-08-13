В НАБУ назвали, на яку суму розслідують корупційних справ

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Станом на 31 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень, на 87 мільярдів гривень.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
В заяві йдеться, що сукупний розмір предмету злочину у вказаних розслідуваннях становить понад 87 млрд гривень.
"Впродовж місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень", – йдеться у повідомленні.
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Загальна кількість підозр станом на кінець липня становила 225, стосовно 125 осіб складено обвинувальні акти.
"За матеріалами розслідувань станом на кінець липня 2017 року до суду скеровано 81 справу", – повідомляє НАБУ.