В NASA відповіли 9-річному хлопчику на його бажання стати "захисником галактики"

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Космічне агентство NASA нещодавно розмістило на своєму сайті вакансію офіцера планетарного захисту. Проте ніхто не очікував, що таке бажання виявить 9-річний претендент Джейк Девіс.
Про це повідомили на офіційному Twitter-аккаунті NASA.
У відповіді агентства йдеться про те, що хлопчик повинен добре вчитися і тоді, одного дня, NASA сподівається побачити його у якості співробітника.
Також в NASA зазначили, що вакансія офіцера планетарного захисту викликала великий резонанс, оскільки вона перегукується з ідеєю відомого фільму "Вартові галактики".
Як раніше повідомлялось, такий "фантастичний" контракт на три роки пропонується громадянам США, з можливим подальшим його продовженням ще на два роки. Зарплатня складатиме від 125 тисяч доларів до 187 тисячі доларів на рік.
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