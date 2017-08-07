В NASA відповіли 9-річному хлопчику на його бажання стати "захисником галактики"

Космічне агентство NASA нещодавно розмістило на своєму сайті вакансію офіцера планетарного захисту. Проте ніхто не очікував, що таке бажання виявить 9-річний претендент Джейк Девіс.

Про це повідомили на офіційному Twitter-аккаунті NASA.

When 4th grader and self-proclaimed “Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw — NASA (@NASA) 4 серпня 2017 р.

У відповіді агентства йдеться про те, що хлопчик повинен добре вчитися і тоді, одного дня, NASA сподівається побачити його у якості співробітника.

Також в NASA зазначили, що вакансія офіцера планетарного захисту викликала великий резонанс, оскільки вона перегукується з ідеєю відомого фільму "Вартові галактики".

Як раніше повідомлялось, такий "фантастичний" контракт на три роки пропонується громадянам США, з можливим подальшим його продовженням ще на два роки. Зарплатня складатиме від 125 тисяч доларів до 187 тисячі доларів на рік.

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