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В NASA відповіли 9-річному хлопчику на його бажання стати "захисником галактики"

21:02, сьогодні 649 Читать новость на русском
Фото Арона Шелдона в проекті
Фото Арона Шелдона в проекті "Small Steps Are Giant Leaps" / Getty Images

Космічне агентство NASA нещодавно розмістило на своєму сайті вакансію офіцера планетарного захисту. Проте ніхто не очікував, що таке бажання виявить 9-річний претендент Джейк Девіс.

Про це повідомили на офіційному Twitter-аккаунті NASA.

У відповіді агентства йдеться про те, що хлопчик повинен добре вчитися і тоді, одного дня, NASA сподівається побачити його у якості співробітника.

Також в NASA зазначили, що вакансія офіцера планетарного захисту викликала великий резонанс, оскільки вона перегукується з ідеєю відомого фільму "Вартові галактики".

Як раніше повідомлялось, такий "фантастичний" контракт на три роки пропонується громадянам США, з можливим подальшим його продовженням ще на два роки. Зарплатня складатиме від 125 тисяч доларів до 187 тисячі доларів на рік.

Читайте також: NASA проведе аерозйомку найдовшого затемнення Сонця за допомогою бомбардувальників

Теги: LifeStyle Діти Космос NASA
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