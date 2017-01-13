В ОБСЄ дали негативний прогноз щодо збройної місії на Донбасі

Наразі серед членів ОБСЄ немає необхідної підтримки для введення збройної місії на Донбасі.

Про це в інтерв'ю Kurier сказав глава організації Себастьян Курц.

Він наголосив, що для прийняття такого рішення потрібна згода всіх 57 країн-членів.

Глава ОБСЄ додав, що якщо вдасться забезпечити спеціальній моніторинговій місії кращий доступ до районів на Донбасі і можливість здійснювати контроль вночі, а також поліпшити її технічне оснащення, то можна буде "досягти прогресу і наблизитися до працюючого режиму припинення вогню".

Курц зазначив, що у нього є відчуття, що всі сторони конфлікту на сході України "не задоволені існуючим статус-кво". Глава ОБСЄ додав, що це є "гарною відправною точкою".

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Він також висловився за "поступове скасування санкцій" проти Росії, якщо буде "покращення на землі".

За словами Курца, існуюча система, яка передбачає зняття обмежень тільки в разі повного виконання мінських домовленостей, "навряд чи дає стимул".

Нагадаємо, Україна запропонувала, щоб до озброєної поліцейської місії на Донбасі увійшло 18-20 тиcяч осіб.