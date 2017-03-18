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В Одесі готуються зірвати концерт російського співака, який виступав у Криму

10:44, сьогодні 839 Читать новость на русском
Російський репер MC Doni
Російський репер MC Doni / Фото з відкритих джерел

18 березня в одеському клубі "Палладіум" має відбутись концерт друга Тіматі російського репера MC Doni. Одеські активісти готуються гаряче зустріти співака, який частенько виступав в анексованому Криму.

Про це повідомив глава "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Достанбек Ісламов кілька разів виступав в окупованому Криму, а це порушує українські закони.

"Репер MC Doni, він же Достанбек, не буде виступати в "Палладіумі", не через громадянський арешт і відправку у СІЗО і потім суд і 15 діб каторжних робіт, а через те, що йому не дадуть перетнути кордон з Україною", – пише Гордієнко.

Активісти направили до СБУ відповідного листа з інформацією щодо концертної діяльності бек-вокаліста Тіматі. Тож якщо Служба безпеки оперативно відреагує на інформацію – співак просто не зможе перетнути кордон.

А якщо таки добереться до Одеси, то його чекатимуть розгнівані активісти.

Також російського репера можна часто побачити у компанії глави Чечні Рамзана Кадирова.

Теги: Новини Росії Одеса Рамзан Кадиров LifeStyle СБУ Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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