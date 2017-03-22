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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

В Росії придумали, як таки відправити Самойлову на Євробачення

19:05, сьогодні 1736 Читать новость на русском
Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну
Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну / ria.ru

Якщо російська представниця на Євробаченні-2017 не зможе приїхати і виступити у Києві, то вона знову представлятиме Росію вже у 2018 році.

Про це заявили у в прес-службі Первого канала, інформує російське видання ТАСС.

"У тому випадку, якщо Україна не допускає Юлію Самойлову до участі в Євробаченні , в наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію знову представлятиме Юлія Самойлова", – повідомили у прес-службі каналу.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій. На це рішення вже відреагували у Європейській мовній спілці, яка є організотором Євробачення.

Теги: LifeStyle Новини Росії Музика Юлія Самойлова Євробачення-2017
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