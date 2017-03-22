В Росії придумали, як таки відправити Самойлову на Євробачення

Якщо російська представниця на Євробаченні-2017 не зможе приїхати і виступити у Києві, то вона знову представлятиме Росію вже у 2018 році.

Про це заявили у в прес-службі Первого канала, інформує російське видання ТАСС. "У тому випадку, якщо Україна не допускає Юлію Самойлову до участі в Євробаченні , в наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію знову представлятиме Юлія Самойлова", – повідомили у прес-службі каналу. Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій. На це рішення вже відреагували у Європейській мовній спілці, яка є організотором Євробачення.