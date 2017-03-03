В Росії вибори президента хочуть провести у день анексії Криму

Президентські вибори в Росії 2018 року можуть відбутися 18 березня – саме цього дня Кремль "офіційно" анексував Крим.

Саме з такою пропозицією звернулися до Держдуми члени Ради Федерації Андрій Клішас і Анатолій Широков, пише РБК.

Відтак, у закон "Про вибори президента Росії" внесено відповідні поправки, які парламент Росії має ухвалити найближчим часом.

Відповідно до чинного законодавства, вибори президента Росії мають відбутися 11 березня 2018 року, однак вищезазначені політики запропонували зробити це на тиждень пізніше.

Справа в тому, що вибори російського президента повинні відбуватися в другу неділю березня. Однак, якщо день виявляється робочим через попередні свята (наприклад, 8 березня), то вибори автоматично повинні переноситися на першу неділю березня. Депутати своєю чергою запропонували змінити систему та переносити через свята вибори не на попередню, а на наступну неділю.

Щоправда, у 2018 році третя неділю березня – це 18-е число, коли в Росії святкуватимуть четверту річницю підписання Путіним договору про окупацію Криму.

Натомість автори поправок стверджують, що таким кроком вони хочуть "лібералізувати" законодавство про вибори. Зокрема, документ передбачає спрощення процедури реєстрації спостерігачів, а також скасування відкріпних посвідчень.

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