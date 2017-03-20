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В СБУ вже готовий документ на заборону в’їзду Самойловій

17:55, сьогодні 397 Читать новость на русском
Юлія Самойлова
Юлія Самойлова / rian.com.ua

СБУ вже підготувала документ про заборону на в'їзд російській учасниці Євробачення-2017 Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала окупований Крим.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, інформує "Інтерфакс-Україна".

"На цю хвилину рішення про її заборону в'їзду ще не прийнято, але, відкрию таємницю – відповідний документ вже підготовлено", – заявив Грицак.

Нагадаємо, Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017, що у травні пройде у Києві, має представити співачка Юлія Самойлова. У червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: Євробачення-2017 Музика LifeStyle СБУ Новини Росії Юлія Самойлова
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