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В Туреччині сотні людей затримані через підозру у тероризмі

23:53, 18 березня 59 Читать новость на русском
Турецькі правоохоронці
Турецькі правоохоронці / УНІАН

Масові затримання у Туреччині. Правоохоронці схопили 740 осіб. Усіх підозрюють у причетності до Робітничої партії Курдистану. У Туреччині організація вважається терористичною та заборонена.

Затримання стали наслідком трьох десятків спецоперацій, які протягом останніх трьох днів провели турецькі силовики.

Під час обшуків вилучили чимало зброї – пістолети, рушниці та петарди.

Робітнича партія Курдистану прагне утворити курдську автономію у складі Туреччини. Повстанці регулярно беруть на себе відповідальність за теракти у країні.

До слова, нещодавно у Туреччині поліція затримала прихильників "Ісламської держави".

Теги: Туреччина
Джерело: 24 Канал
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