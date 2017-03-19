В Туреччині сотні людей затримані через підозру у тероризмі

Масові затримання у Туреччині. Правоохоронці схопили 740 осіб. Усіх підозрюють у причетності до Робітничої партії Курдистану. У Туреччині організація вважається терористичною та заборонена.

Затримання стали наслідком трьох десятків спецоперацій, які протягом останніх трьох днів провели турецькі силовики.

Під час обшуків вилучили чимало зброї – пістолети, рушниці та петарди.

Робітнича партія Курдистану прагне утворити курдську автономію у складі Туреччини. Повстанці регулярно беруть на себе відповідальність за теракти у країні.

До слова, нещодавно у Туреччині поліція затримала прихильників "Ісламської держави".