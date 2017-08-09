В Україні та Росії об'єднуються найбільша світова та турецька пивні компанії

Найбільший світовий пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev і найбільша пивоварна компанія Туреччини Anadolu Efes вирішили об'єднати свій бізнесу на території Росії та України в рівних частках.

Про це йдеться в прес-релізі AB InBev.

Майбутня назва об'єднаної компанії – AB InBev-Efes. Рада директорів буде мати рівне представництво обох компаній. Головою Ради стане мільярдер Тунджай Озильхан, який нині є Головою Ради директорів Anadolu Group та турецької компанії Efes.



Мільярдер Тунджай Озильхан

За інформацією компанії, угоду закриють до середини 2018 року. Об’єднання відбудеться після закриття угоди. До цього світовий концерн та турецька компанія будуть продовжувати працювати незалежно одна від одної.

Читайте також: В Ісландії запровадили унікальні пивні СПА-процедури

Таке рішення є наслідком угоди про злиття AB InBev і SABMiller, яка завершилася у жовтні 2016 року. Після цього AB InBev отримала 24% акцій Anadolu Efes.

Умовою успішного завершення цієї угоди є задовільні результати взаємних правових перевірок активів і процесів компаній, а також отримання необхідних погоджень від уповноважених органів Росії і України,

– зазначили в компанії.

Компанії вважають, що їх плановане партнерство в Росії і Україні посилить конкурентні позиції брендів на цих ринках і сприятиме подальшому розвитку. Умови угоди про наміри не розголошуються.