12:06
9 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
Вєсті Кремля
21:27, 8 серпня
Вєсті.UA. Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст
Вєсті.UA
19:27, 8 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 10:00: Викуп з HBO. Першої леді Франції – не буде
Випуск новин
10:39, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні та Росії об'єднуються найбільша світова та турецька пивні компанії

12:02, сьогодні 28
Пиво в Україні
Пиво в Україні / eatingasheville.com

Найбільший світовий пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev і найбільша пивоварна компанія Туреччини Anadolu Efes вирішили об'єднати свій бізнесу на території Росії та України в рівних частках.

Про це йдеться в прес-релізі AB InBev.

Майбутня назва об'єднаної компанії – AB InBev-Efes. Рада директорів буде мати рівне представництво обох компаній. Головою Ради стане мільярдер Тунджай Озильхан, який нині є Головою Ради директорів Anadolu Group та турецької компанії Efes.

Мільярдер Тунджай Озильхан
Мільярдер Тунджай Озильхан

За інформацією компанії, угоду закриють до середини 2018 року. Об’єднання відбудеться після закриття угоди. До цього світовий концерн та турецька компанія будуть продовжувати працювати незалежно одна від одної.

Читайте також: В Ісландії запровадили унікальні пивні СПА-процедури

Таке рішення є наслідком угоди про злиття AB InBev і SABMiller, яка завершилася у жовтні 2016 року. Після цього AB InBev отримала 24% акцій Anadolu Efes.

Умовою успішного завершення цієї угоди є задовільні результати взаємних правових перевірок активів і процесів компаній, а також отримання необхідних погоджень від уповноважених органів Росії і України,
– зазначили в компанії.

Компанії вважають, що їх плановане партнерство в Росії і Україні посилить конкурентні позиції брендів на цих ринках і сприятиме подальшому розвитку. Умови угоди про наміри не розголошуються.

Теги: Новини України Алкоголь Новини Росії Туреччина
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
сьогодні, 12:05 Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
Блог Медіа
Будущее осмысленное и беспощадное
сьогодні, 11:12 Будущее осмысленное и беспощадное
Павло Казарін 218
Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
сьогодні, 10:01 Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
Катерина Петренко 1916
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": лучшие работники убегают в Россию
Ольга Черненко 2079
Ні російській окупації: доля
8 серпня, 22:01 Ні російській окупації: доля "незалежних" республік, охоплених "турботою" Росії
Соломія Подільська 3493
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Прогноз погоди на 11 травня: весна здивує крайнощами
 11 травня , 06:34
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
Для дітей Донеччини запрацювала особлива програма в Дніпрі
 14 лютого , 21:41
Для мешканців Балаклії відкрили гарячу лінію
 25 березня , 17:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук