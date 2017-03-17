В Україні запрацювали мобільні центри МВС: які послуги вони надаватимуть

Перші 20 мобільних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ розпочали роботу 17 березня.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Мобільні сервісні центри створили для надання послуг у тих населених пунктах, де немає стаціонарних центрів. У віддалені населені пункти вони виїжджатимуть за графіком.

Серед послуг, які надаватимуть такі центри є: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

Переглянути графік курсування, часи прийому мобільних сервісних центрів МВС та інтерактивну карту маршрутів можна на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі "Мобільні СЦ".

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