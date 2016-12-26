В українських Карпатах загубився турист

На Прикарпатті рятувальники шукають зниклого туриста.

Вчора, 25 грудня, тридцятирічний чоловік вирішив самотужки піднятись на гору Говерла. Під час сходження він втратив орієнтування і заблукав.

Зниклий турист час від часу виходить на зв'язок з рятувальниками. Втім, поки що його знайти не вдалось.

Ця людина виходить на зв'язок по мобільному, просто не всюди він є. Рятувальники спілкуються з ним і вказують координати, куди йому краще підійти, щоб вони знайшли його,

– прокоментувала т.в.о речника ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна.

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