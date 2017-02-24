В уряді розповіли про "таємні операції" Росії

Росія практикує проведення в Україні "таємних операцій" невійськового характеру.

Про це заявили у Міністерстві з питань окупованих територій.

У міністерстві роз’яснили, що такими операціями РФ має намір вплинути на ситуацію в Україні у такий спосіб, щоб її роль у цьому не була очевидною.

Тобто, у нашому випадку, рівень та якість проведення згаданих операцій має забезпечити високий рівень "правдоподібного заперечення" з боку РФ,

– додали у міністерстві.

Також у міністерстві "рекомендують" розглядати події в Україні саме через призму цих "таємних операцій".

Саме через розуміння характеру діяльності РФ проти України та її стратегічних завдань слід розглядати події, що відбуваються зараз в політичній та економічній сферах нашої держави,

– переконані у міністерстві.