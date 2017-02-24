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В ядерному бункері виявили гігантську плантацію дурман-зілля

10:40, сьогодні 804 Читать новость на русском
Плантація марихуани
Плантація марихуани / thesun.co.uk

У Великобританії в ядерному бункері, який звели для захисту Уряду, виявили плантацію марихуани.

Про це повідомляє The Sun.

Про нелегальні насадження поліцейським повідомила розвідка.

Але правоохоронці не одразу змогли затримати зловмисників, адже бункер повністю неприступний. Тож довелося чекати, поки наркоділери з нього вийдуть. І лише тоді їх затримали.

Забравши у зловмисників ключі, поліцейські змогли потрапити у бункер.

Всередині у 20 кімнатах правоохоронці виявили кілька тисяч рослин на різній стадії дозрівання.

Загальна вартість знайденої марихуани – більше мільйона євро.

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Теги: Великобританія Кримінал Наркотики
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