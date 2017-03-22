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В Єрусалимі завершили реставрацію Гробу Господнього

18:36, сьогодні 294 Читать новость на русском

У Єрусалимі завершили реставрацію Гробу Господнього. Каплицю над місцем поховання Христа відкрили вперше за 200 років. Урочистості відбулися у присутності Вселенського Патріарха Варфоломія першого і представника Папи Римського.

Святиня потребувала термінової реставрації, адже після двох землетрусів на початку 20 століття в ній не проводили жодних робіт. У 1947-му році британці лише встановили металеві балки аби захистити будівлю від подальших руйнувань.

Цьогоріч балки видалили, адже вбудували титанові болти і відреставрували розписаний купол. Роботи в храмі Гробу Господнього відбувалися під керівництвом професора Афінського університету з весни минулого року. Загальна вартість усіх робіт – 4 мільйони доларів.

Уся сума – пожертви віруючих. Тепер гроші збирають ще на один етап: реставрацію дренажних та каналізаційних труб для стабілізації фундаменту. Паломники зможуть побачити святиню вже на Пасху.

Відновлення каплиці – подарунок для всього світу. Реставрація показала єдність, і символізує натхнення для народів. Особливо в часи, коли наш світ переживає труднощі,
– сказав Патріарх Святої Землі Феофіл ІІІ.

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Теги: Ізраїль релігія
Джерело: 24 Канал
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