В ЄС без проблем можна купити вино з окупованого Криму: опубліковані фото

Попри заборону у деяких магазинах країн ЄС можна без проблем купити товари з анексованого Росією Криму.

Зокрема, в одному із маркетів дорогою із чеського Брна до Відня продається ігристе вино вироблене на території окупованого Криму.

Вино з однойменною назвою "Крим" можна купити за майже 8 євро. На етикетці зазначено, що вино виготовлене на окупованому півострові, пише "УНН".

Як з’ясувало видання постачальником цього продукту є компанія з офісом в Німеччині, на сайті якої вказано, що виноград з якого виготовлене вино зібраний в регіонах Алушти та Судака.

Поруч з ним на полиці магазину стоїть "Кремлевское искристое" російського виробництва, яке коштує трохи більше 3 євро.

Нагадаємо, у 2014 році Євросоюз ввів заборону імпорт товарів з Криму. Її продовжили до 2017 року.