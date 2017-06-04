В YouTube відключать монетизацію відеороликів з образливими коментарями

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На відеоплатформі YouTube оновили правила монетизації, згідно з якими автори образливих і негативних роликів будуть відключені від рекламної мережі.
Про це розповіли на блозі Youtube.
Спочатку YouTube буде попереджувати авторів каналів, що у разі порушення умов рекламодавців, такий ролик не принесе доходу від розміщення оголошень. А самі рекламодавці, в свою чергу, отримають більше контролю при виборі майданчиків для розміщення реклами.
Таку позицію пояснив віце-президент з управління продуктами YouTube Аріель Бардін. На його думку, платформа не повинна відображати рекламу у відео з контентом, який "сприяє дискримінації або приниженню людини або групи людей" на підставі раси, національності, етнічного походження, релігії, сексуальної орієнтації, віку та за іншими ознаками.
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Також буде заборонено показ оголошень в роликах, що демонструють насильство, сцени сексу і неналежну поведінку, а також розпалюють ворожнечу до певної людини або групи людей. Ролики будуть доступні на YouTube, але їх не можна буде монетизувати через рекламну платформу Google.
Проте нові правила вже розкритикувала велика кількість користувачів, адже багато комп'ютерних ігор містять елементи насильства та образливих елементів,через що оглядачі-відеоблогери тепер можуть бути відключені від системи монетизації.