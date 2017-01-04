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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Вадим Рабінович сконфузився на темі перепоховання Олександра Олеся

13:06, сьогодні 271724 Читать новость на русском
Вадим Рабінович
Вадим Рабінович / РИА Новости Украина

Перейнявшись перепохованням Олександра Олеся в Україні, депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Рабінович задався питанням, хто за останні десять років запросив поета в Україну хоча б раз. При тому що Олександр Олесь помер у 1944 році.

Такий конфуз з нардепом стався у прямому ефірі одного з українських телеканалів, де він коментував ситуацію з похованням Олександра Олеся у Празі і можливістю його перепоховання в Україні, пише LB.ua.

Я вважаю, що людьми, які живуть за кордоном, потрібно займатися сьогодні. Сьогодні колосальна діаспора, але з нею не розмовляють. Як тільки людина помирає – давайте перевеземо 250 тисяч похованих за кордоном українців. Ну що за безумство. Хто його запросив в Україну за останні 10 років? Хто з ним хоч раз розмовляв? Ніхто. Зате зараз давайте перепоховаємо,
– заявив Рабинович.

Слід зазначити, що Олександр Олесь помер 22 липня 1944 року в Празі, де і був похований на місцевому кладовищі.

Читайте також: Міністр пропонує перепоховати в Україні Бандеру та Шухевича

Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.

Після втручання українських дипломатів, останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.

У зв'язку з цим Президент Петро Порошенко вже доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання останків Олександра Олеся в Україні.

В Мінкульті ж запропонували створити національний пантеон видатних особистостей, який слід перепоховати в Україні.

Теги: Україна Вадим Рабінович Перепоховання Олександра Олеся Курйози
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