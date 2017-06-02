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Трансгендер із США народить біологічну дитину

17:35, сьогодні 352 Читать новость на русском
Трансгендер із США народить біологічну дитину
Трансгендер із США народить біологічну дитину / www.dailymail.co.uk

Гомосексуальна пара з США, – Трістан Рис і Біфф Чаплоу, оголосила про очікування їхньої першої біологічної дитини.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

34-річний Трістан перебуває на останніх місяцях вагітності. Пара вже намагалася народити дитину минулого року, але в Трістана трапився викидень. Після цього чоловік перестав приймати чоловічі гормони і зміг знову завагітніти.

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Трістан Рис і Біфф Чаплоу очікують на їхню першу біологічну дитину

Також з 2011 року пара виховує двох прийомних дітей – Райлі і Хейлі. Їхніх батьків позбавили прав через зловживання наркотиками і їх хотіли віддати у притулок, проте Трістан і Чаплоу забрали дітей до себе.


Гомосексуальна пара і їхні прийомні діти Райлі і Хейлі

Теги: LifeStyle ЛГБТ Діти
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