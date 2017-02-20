Василь Сліпак став Героєм України

Відомий оперний співак, боєць "Правого сектора" Василь Сліпак, що 29 червня загинув на Донбасі, отримав звання Герой України.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко.
"Присвоїв звання Герой України українському оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції Гідності та війни на Донбасі Василю Сліпаку посмертно", – написав Порошенко.
Нагадаємо, оперний співак Василь Сліпак близько 20 років жив у Франції та виступав у Паризькій опері. З початком війни на Донбасі він покинув кар’єру та поїхав добровольцем в АТО. Він загинув у зоні АТО вранці 29 червня.