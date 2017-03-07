Важка доба у зоні АТО: поранено українських захисників

За сьогоднішній день, 7 березня, бойовики понад 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Внаслідок обстрілів поранено трьох військових, ще один боєць отримав травми.

Про це повідомили у прес-службі штабу АТО у Facebook.

Шквальним вогнем з мінометів були обстріляні Північне, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку. Також ворог обстріляв з гранатометів та стрілецької зброї Троїцьке, Піски та Зайцеве.

Гаряче було й на Луганському напрямку. Тут з артилерії обстріляли Кримське, а Новотошківське накрили вогнем з протитанкового ракетного комплексу.

"На Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине", – додали у штабі АТО.

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Зазначимо, за минулу добу четверо українських військових отримали поранення, один військовий травмований, один – загинув.



Як відомо, 7 березня в обласну лікарню імені Мечникова у Дніпрі доправили 13 поранених та хворих бійців.