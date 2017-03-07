20:02
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Баланда для Насірова. Священики та повії
Вєсті.UA
19:49, сьогодні
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 18:00: Дівчинку врятували від суїциду в
Випуск новин
19:41, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Важка доба у зоні АТО: поранено українських захисників

19:15, сьогодні 135 Читать новость на русском
Українські військові
Українські військові / galka.if.ua

За сьогоднішній день, 7 березня, бойовики понад 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Внаслідок обстрілів поранено трьох військових, ще один боєць отримав травми.

Про це повідомили у прес-службі штабу АТО у Facebook.

Шквальним вогнем з мінометів були обстріляні Північне, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку. Також ворог обстріляв з гранатометів та стрілецької зброї Троїцьке, Піски та Зайцеве.

Гаряче було й на Луганському напрямку. Тут з артилерії обстріляли Кримське, а Новотошківське накрили вогнем з протитанкового ракетного комплексу.

"На Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине", – додали у штабі АТО.

Читайте також: У зоні АТО загинув боєць "Правого сектора": фото героя

Зазначимо, за минулу добу четверо українських військових отримали поранення, один військовий травмований, один – загинув.

Як відомо, 7 березня в обласну лікарню імені Мечникова у Дніпрі доправили 13 поранених та хворих бійців.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Журналіст виокремив цікаву деталь у нападі на виставку про Майдан у Києві
8 лютого , 08:17
Жителі Авдіївки розповіли про тривожну ситуацію у місті
31 січня , 15:41
Жінка в тіні. Без кого не було би поезії Маяковського, музики Леннона та прози Бредбері
8 березня , 09:01
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
 9 березня , 10:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук