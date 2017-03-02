Вчені знайшли медузу, схожу на НЛО: заворожуюче відео

Маловивчений вид медуз вчені знайшли в глибинах океану і охарактеризували її як "корабель прибульців".

Біологи з Американського національного управління з дослідження океанів і атмосфери знайшли "медузу-НЛО" у заповіднику біля берегів Самоа (острова у південній частині Тихого океану, на схід від Австралії).

Її називають "rhopalonematid trachymedusa" і мешкає вона на глибині 3000 метрів.

Зйомка медузи зроблена з радіокерованого батискафа, тут істота знаходиться в розслабленому стані:

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