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Великі битви. Найкровопролитніша битва Громадянської війни в США

Великі битви 08:51, сьогодні 243 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Великі битви" – 1 липня 1863 року під Геттісбургом розпочалась головна битва в історії США.

Війна. За цим страшним словом стоять не лише героїзм, відвага, честь та доблесть. Щоб описати будь-яку війну, значно більше знайдеться епітетів негативних. Особливо, якщо це війна братовбивча.

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Саме такою була Громадянська війна в Сполучених Штатах Америки в середині 19 століття. А її найкровопролитнішою битвою стала битва під Геттісбургом в окрузі Адамс штату Пенсільванія.

Чи змінила хід протистояння битва під Геттісбургом – дивіться у програмі.

Теги: США Великі битви Історія
Джерело: 24 Канал
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