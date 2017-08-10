Великі битви. Найкровопролитніша битва Громадянської війни в США

У свіжому випуску програми "Великі битви" – 1 липня 1863 року під Геттісбургом розпочалась головна битва в історії США.

Війна. За цим страшним словом стоять не лише героїзм, відвага, честь та доблесть. Щоб описати будь-яку війну, значно більше знайдеться епітетів негативних. Особливо, якщо це війна братовбивча.

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Саме такою була Громадянська війна в Сполучених Штатах Америки в середині 19 століття. А її найкровопролитнішою битвою стала битва під Геттісбургом в окрузі Адамс штату Пенсільванія.

Чи змінила хід протистояння битва під Геттісбургом – дивіться у програмі.