Великі битви. Як Костянтин Великий став першим християнином на троні

У свіжому випуску програми "Великі битви" – 28 жовтня 312 року Мульвійський міст у Римі опинився в епіцентрі найдраматичніших подій.

Мульвійський міст у Римі сьогодні є улюбленим місцем закоханих. Молодята приходять сюди, аби скріпити свої сумейні вузи символічним замком любові. На знак вірності один одному вони чіпляють замки до мосту, а ключі викидають у річку Тібр.

Утім, 1700 років тому це місце було далеко не романтичним. Мульвійський міст у ті часи розташовувався за межами Рима. По інший його бік, зазвичай, влаштовували стоянки ті, хто приходив завойовувати вічне місто.

Скільки років війни знадобилось Костянтину, аби заволодіти Римом – дивіться у програмі.