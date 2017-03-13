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Верховна Рада розгляне важливі законопроекти банківського сектору

17:43, сьогодні 132 Читать новость на русском

Верховна Рада України розгляне декілька законопроектів. Зокрема ті, що стосуються торгівлі з окупованими територіями та подвійного громадянства.

Пленарний тиждень депутати розпочнуть із розгляду питання ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Серед запланованих для розгляду документів є законопроект про внутрішньоперміщених осіб.

Під час засідання депутати внесли пропозиції щодо порядку денного. Зокрема, лідер радикалів Олег Ляшко наполягав на прийнятті закону про позбавлення депутатського мандату тих осіб, які мають подвійне громадянство. Партія "Самопоміч" запропонувала внести три законопроекти для розгляду: про окуповані території, про створення Антикорупційного суду та про профілактику політичної корупції.

Окрім доповнень до порядку денного, народні обранці вимагали оприлюднити текст меморандуму з МВФ.

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17 березня народні обранці запланували урочистості з нагоди 100-річчя створення Центральної ради. Спікер Андрій Парубій запевнив, що початок українського парламентаризму слід відраховувати саме з цієї дати.

Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Україна Київ Політика Олег Ляшко Верховна Рада Самопоміч Законопроект Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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