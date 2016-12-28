  • укр
  • рус
04:52
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 23:00: Евакуація ОБСЄ. Прогнози астрологів
Випуск новин
23:48, 27 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Від Трампа до терориста "Мотороли": про що восени читали українці у Wikipedia

03:51, сьогодні 38 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Як і весь світ, восени українці активно стежили за ходом передвиборної гонки в США, що вивело статтю про Дональда Трампа і про самі вибори на 1 і 2 місце.

Такі дані Kantar TNS CMeter за вересень-листопад 2016 року.

Цікаво, що стаття про Гілларі Клінтон розмістилася на 7 позиції, значно поступаючись своєму опонентові.

Також, в ТОП-5 осінніх статей увійшли співачка LP, стаття про Україну і про День захисника України.

Крім майбутніх Президентів США, українців також цікавив теперішній Президент Барак Обама (11 місце), а також Фідель Кастро (12 місце) і Петро Порошенко (19 місце). Не оминули інтересом українці і сім’ю новообраного Президента США Дональда Трампа, стаття про Меланью Трамп знаходиться на 29 місці, а стаття про Іванну Трамп замикає першу ТОП-30.

Читайте також: Wikipedia обрала найкращі фото природи України

В першу десятку також увійшла стаття про вбитого Арсена Павлова, більш відомого як "Моторола" і стаття про Хеллоуїн.

Українські виконавці Юлія Саніна і MONATIK також потрапили в рейтинг популярних статей, обігнавши за популярністю Президента Порошенко.

Теги: Україна статистика "Моторола" Гілларі Клінтон Дональд Трамп Меланія Трамп Wikipedia
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Криминальная
27 грудня, 22:35 Криминальная "юстиция" может стать официальной
Андрій Довбенко 1059
Дивні
27 грудня, 22:30 Дивні "полонянки" Савченко, Росія вважає Євромайдан "держпереворотом", – головне за добу
1347
Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
27 грудня, 21:15 Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
Наталя Сколоздра 1 552
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Янукович говорить: розповів, кого вважає винним у провалі допиту
 25 листопада , 18:38
Композицію про Небесну Сотню спаплюжили у Києві
 23 серпня , 11:39
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук