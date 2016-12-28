Від Трампа до терориста "Мотороли": про що восени читали українці у Wikipedia

Як і весь світ, восени українці активно стежили за ходом передвиборної гонки в США, що вивело статтю про Дональда Трампа і про самі вибори на 1 і 2 місце.

Такі дані Kantar TNS CMeter за вересень-листопад 2016 року.

Цікаво, що стаття про Гілларі Клінтон розмістилася на 7 позиції, значно поступаючись своєму опонентові.

Також, в ТОП-5 осінніх статей увійшли співачка LP, стаття про Україну і про День захисника України.

Крім майбутніх Президентів США, українців також цікавив теперішній Президент Барак Обама (11 місце), а також Фідель Кастро (12 місце) і Петро Порошенко (19 місце). Не оминули інтересом українці і сім’ю новообраного Президента США Дональда Трампа, стаття про Меланью Трамп знаходиться на 29 місці, а стаття про Іванну Трамп замикає першу ТОП-30.

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В першу десятку також увійшла стаття про вбитого Арсена Павлова, більш відомого як "Моторола" і стаття про Хеллоуїн.

Українські виконавці Юлія Саніна і MONATIK також потрапили в рейтинг популярних статей, обігнавши за популярністю Президента Порошенко.