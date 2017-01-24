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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відеофакт. Російські військові показали, як бомбардують сирійське місто

20:11, сьогодні 574 Читать новость на русском
Переконують: знищили склади
Переконують: знищили склади "Ісламської держави"

Міноборони Російської Федерації оприлюднило відео, в якому показано як російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 завдають масованих авіаударів по населеному пункту на півночі Сирії.

Російське Міноборони переконує: метою обстрілу були цехи з виробництва боєприпасів та склади з військовою технікою терористів "Ісламської держави".

Нагадаємо, 29 грудня російський президент Володимир Путін погодився скоротити військову присутність у Сирії, однак перемир'я протрималось недовго – вже наступного дня почались перші порушення.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії авіація
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