Відома модель знялась в провокаційній зйомці в стилі 80-тих: фото (18+)

Популярна американська модель Белла Хадід стала обличчям модного глянцю "032C Magazine" та знялась у відвертій провокаційній фотосесії.

Про це повідомляють у самому виданні.

Фотографом зйомки став Кольєр Шорр, де зняв Беллу лише в чорно-білих відтінках. Антураж і образ моделі нагадує 80-ті через кучері, широкі футболки і латексний одяг.

У новому образі Беллу порівнюють з фатальною красунею з німецьким "присмаком".

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