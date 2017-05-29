Видовищне повернення Романа Насірова у політичну гру

24 травня сталася інша "мегаважлива" і резонансна подія. Національна поліція спільно з військовою прокуратурою здійснила наймасштабнішу антикорупційну операцію в історії країни. Були затримані "царі і боги періоду режиму Януковича".

Це 23 особи, які працювали до революції на керівних посадах у податкових структурах. Про це заявив військовий прокурор Анатолій Матіос. Він брав безпосередню участь у операції.

Затримання проходили у різних містах із залученням великої кількості правоохоронців і техніки. Були задіяні 1700 (тисяча сімсот) працівників Нацполіції, 500 військових прокурорів, гелікоптери, на яких доставляли підозрюваних до Києва.

Матіос і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у цей день переможно звітували про викриття корупційної схеми, що завдала збитків державі на суму в 96 млрд. гривень.

Чесно, я була вражена масштабами операції і картинкою із гелікоптерами. І перше, про що подумала, що між правоохоронними і антикорупційними органами посилюється конкуренція за те, хто упіймає більше корупціонерів. Така конкуренція для країни – тільки плюс.

Але слово взяв Анатолій Матіос і вразив своїми коментарями. Виявляється, цю масштабну антикорупційну операцію неможливо було б провести без свідчень Романа Насірова, відстороненного від посади голови державної фіскальної служби. Матіос на брифінгу заявив: "Це людина, яка в цьому сегменті зробила все, для того, щоб розкрити всі ці податкові майданчики і допомогти нам зібрати докази".

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Можливо це правда. Та мені цікаво, коли саме розпочав збирати докази Насіров? До того, як за ним прийшли детективи НАБУ чи після?

Податкова банда колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка діяла ще до революції, минуло вже 3 роки. Чому про ці махінації стало відомо тільки зараз? Якщо голова ДФС знав про ці злочини, він мав би про них повідомити правоохоронні органи.

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Добре, припустимо спецоперація Нацполіції, військової прокуратури із залученням Насірова готувалася кілька років і була суворо засекречена.

Тоді чому, коли суд обирав запобіжний захід Роману Насірову, жодна людина, окрім його рідних, не прийшла брати його на поруки або вносити заставу? Він же викривач схем, цінний кард! А його могли закрити щонаймні на 2 місяці у СІЗО.

Виходить, що Роман Насіров або знав про схеми Клименка і мовчав, бо усіх все влаштовувало і просто змінилися керівники схем. Або він почав допомогати поліції і прокуратурі тільки після того, як за ним прийшло НАБУ.

Я схиляюся до другої версії. Скоро розслідування справи Насірова буде завершене – про це казав голова НАБУ Артем Ситник і очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Насірова підозрюють у корупції вже післяреволюційних часів. Навіть, якщо він здасть ще кількох злочинців часів Януковича, йому це не допоможе повернути довіру людей.

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Ліпити з нього антикорупціонера безгуздо. І радила б військовому прокурору не витрачати на це ефірний час.



Про іншого фігуранта розслідувань НАБУ Миколу Мартиненка теж згадували цього тижня. Його близький соратник, депутат Народного фронту Павло Пінзеник, на парламентській прес-конференції оприлюднив викривальний фільм про Центр протидії корупції. Його підготувала новостворена громадська організація. Автор фільму - кандидат до Ради громадського контролю НАБУ.

Тобто, можливий майбутній громадський контролер НАБУ, просить друга Мартиненка, махінації якого розслідує НАБУ, розповсюдити свій фільм про організацію, яка підтримує дії антикорупційного бюро. Як на мене, дуже дивний збіг обставин.

Як і інший. Кілька програм тому, я розповідала, що на кожному судовому засіданні, Микола Мартиненко згадує міфічну «грузинську мафію», яка на його думку, замовила справу проти нього. І щоразу він називає Гізо Углаву, замдиректора голови НАБУ.

І ось раптом стало відомо, що генпрокуратура розпочала розслідування чи зберіг Углава грузинське громадянство і чи сплатив він усі податки.

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Можливо ГПУ зацікавилась Углавою не через Мартиненка, а через іншого фігуранта розслідувань. Та давайте говорити відверто, це виглядає не інакше як тиск влади на новий антикорупційний орган і в цьому не має нічого хорошого для країни.

Я за здорову конкуренцію правоохоронців і антикорупціонерів. З гелікоптерами, маскі-шоу, гучними затриманнями і прес-конференціями. Але проти намагань заблокувати роботу одного із них. Топ-корупціонери мають потрапляти на лаву підсудних, незалежно від прізвища і посад.