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Відсторонену президентку Кореї допитували рекордні 14 годин

09:48, сьогодні 47 Читать новость на русском
Пак Кин Хе допитували майже 14 годин
Пак Кин Хе допитували майже 14 годин / Getty images

У справі екс-президента Південної Кореї Пак Кин Хе відбувся перший допит.

Як пише Reuters, екс-президентку, яку підозрюють у корупції, допитували майже 14 годин. Він закінчився приблизно опівночі за місцевим часом.

Після цього колишня очільниця держави ще кілька годин перевіряла достовірність записаних свідчень.

До цього Пак Кин Хе користувалася правом юридичної недоторканності і відмовлялася від зустрічей з прокурорами.

Зараз вона, як і раніше, відкидає всі висунуті проти неї звинувачення і божиться, що "не була ні до чого причетна і ні про що не знала", повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

Нагадаємо, у грудні 2016 депутати парламенту Південної Кореї проголосували за імпічмент президентки Пак Кин Хе. Її звинувачують у причетності до гучного корупційного скандалу. Це вперше у Кореї відбувся імпічмент демократично вибраного лідера країни.

Дострокові вибори президента Південної Кореї призначені на 9 травня.

Теги: Політика Південна Корея Розслідування Корупція
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