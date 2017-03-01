Викрили банду, яка відбирала квартири киян

У Києві викрили групу осіб, які привласнювали та перепродували чужі квартири.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Наразі вже довели причетність аферистів до десяти фактів, пов'язаних із нерухомим майном. Жертвами зловмисників були, як правило, ті, хто вже тривалий час знаходиться за межами міста, або взагалі померлі власники.

За словами правоохоронців, зловмисники спочатку отримували інформацію про вільні квартири самотніх померлих господарів або тих, хто виїхав за межі країни, залишивши тут свою оселю. В подальшому шахраї виготовляли підроблені документи, домовлялися з представниками різних установ та інстанцій про оформлення квартир на підставних осіб. А після успішного заволодіння чужими квадратними метрами вони перепродували житло добросовісним покупцям.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

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