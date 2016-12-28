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VimpelCom відкриває Глобальний сервісний центр у Львові

17:21, сьогодні 284 Читать новость на русском
VimpelCom відкриває Глобальний сервісний центр у Львові
VimpelCom відкриває Глобальний сервісний центр у Львові

Новий центр стандартизує робочі процеси, поліпшить ефективність діяльності компанії та оптимізує можливості обробки даних.

Львів, Україна (19 грудня, 2016 р.) – VimpelCom Ltd. (NASDAQ: VIP), міжнародний провайдер зі штаб-квартирою в Амстердамі, що забезпечує високоякісними телекомунікаційними та цифровими послугами понад 200 млн користувачів по всьому світу, відкрив в Україні, у місті Львів, Глобальний сервісний центр. Це – один з трьох нових GSS центрів, які створює компанія.

Глобальні сервісні центри (Global Shared Services, GSS) – частина стратегії VimpelCom з трансформації операційної моделі та перетворення в цифрового оператора світового класу. З відкриттям GSS VimpelCom планує централізувати та спростити робочі процеси з управління закупівлями, фінансами й кадровими ресурсами для операційних компаній Групи. Так, Глобальний сервісний центр у Львові, де планують створити близько 900 робочих місць, буде обслуговувати компанії Групи VimpelCom в Україні, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та Узбекистані.

Ми продовжуємо реалізацію програми з трансформації та перетворення компанії у більш гнучкого й надійного гравця цифрового світу. Ми глобалізуємо наші операційні процеси для зміцнення сильних сторін і підвищення показників продуктивності Групи. З відкриттям Глобальних сервісних центрів операційні компанії будуть сфокусовані на основних завданнях зі створення платформи для розвитку інноваційних рішень і високоякісних послуг, які поліпшать життя користувачів,
– сказав Ендрю Девіс, фінансовий директор VimpelCom.

VimpelCom приділив особливу увагу вибору локацій для 3 Глобальних сервісних центрів з метою стандартизації всіх часових зон і мов на всіх ринках присутності Групи, а також щоб звести до мінімуму технічні ризики та ризики, пов'язані з безпекою. Львів і Україна були обрані в якості одного з Глобальних сервісних центрів, що обумовлено фінансово-операційними результатами "Київстар", а також якістю підготовки співробітників і величезним потенціалом для інновацій.

"Київстар" – одна з найбільш успішних і результативних компаній, що входять до складу VimpelCom. Відкриття Глобального сервісного центру у Львові є важливим стратегічним кроком як для міста, так і для країни в цілому. Також це створить нові можливості для наших співробітників, дозволить їм вивчити світовий досвід та найкращі практики галузі, а також поліпшити свої професійні навички для розвитку кар'єри на міжнародних ринках», – прокоментував Петро Чернишов, президент компанії "Київстар".

Теги: Львів
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