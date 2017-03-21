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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Випуск новин 20:00: Лікування поранених військових. Повернення картин Ван Гога

Випуск новин 20:56, сьогодні 76 Читать новость на русском

У випуску новин 21 березня станом на 20:00 – до Дніпра гелікоптером доправили 7 поранених військовослужбовців із Маріуполя. Музею Ван Гога в Амстердамі повернули 2 картини, які вкрали понад 14 років тому.

Також у випуску:

Україна надасть Міжнародному валютному фонду нові макропоказники.

У Києві жінка викинула свого чоловіка з вікна багатоповерхівки.

Голова ПАРЄ Педро Аграмунт прибув з візитом до Сирії в супроводі російських депутатів.

Теги: Випуск новин АТО Лікування Новини Дніпра мистецтво Нідерланди Київ МВФ
Джерело: 24 Канал
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