Випуск новин 20:00: Лікування поранених військових. Повернення картин Ван Гога

У випуску новин 21 березня станом на 20:00 – до Дніпра гелікоптером доправили 7 поранених військовослужбовців із Маріуполя. Музею Ван Гога в Амстердамі повернули 2 картини, які вкрали понад 14 років тому.

Також у випуску: Україна надасть Міжнародному валютному фонду нові макропоказники. У Києві жінка викинула свого чоловіка з вікна багатоповерхівки. Голова ПАРЄ Педро Аграмунт прибув з візитом до Сирії в супроводі російських депутатів.

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