Випуск новин 20:00: Лікування поранених військових. Повернення картин Ван Гога
Випуск новин 20:56, сьогодні 76 Читать новость на русском
У випуску новин 21 березня станом на 20:00 – до Дніпра гелікоптером доправили 7 поранених військовослужбовців із Маріуполя. Музею Ван Гога в Амстердамі повернули 2 картини, які вкрали понад 14 років тому.
Також у випуску:
Україна надасть Міжнародному валютному фонду нові макропоказники.
У Києві жінка викинула свого чоловіка з вікна багатоповерхівки.
Голова ПАРЄ Педро Аграмунт прибув з візитом до Сирії в супроводі російських депутатів.
Джерело: 24 Канал
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