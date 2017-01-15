Випуск новин за 09:00: Непоправні втрати в АТО. Чи зустрінуться Трамп і Путін
Випуск новин 09:34, сьогодні 71 Читать новость на русском
У випуску новин 15 січня за 09:00 – за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще трьох – поранено.
Також у випуску:
Чи зустрінуться невдовзі Дональд Трамп та Владімір Путін.
Від сурової зими потерпає і Європа. Сильні снігопади та мороз дошкуляють жителям Боснії.
Державна служба України з лікарських засобів заборонила аптекам продавати один з дитячих сиропів.
Джерело: 24 Канал
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