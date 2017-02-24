Випуск новин за 10:00: Авдіївка знову без води. Справа Фірташа

У випуску новин 24 лютого за 10:00 – Авдіївка знову без води через обстріли, бойовики поцілили у Донецьку фільтрувальну станцію. Судова епопея з Дмитром Фірташем триває, сьогодні його знову чекають у віденському суді.

Також у випуску: Бойовики обстріляли Водяне. У зоні АТО загинув один український боєць і ще двоє отримали поранення. Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала угоду про асоціацію Україна-ЄС.

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