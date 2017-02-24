Випуск новин за 10:00: Авдіївка знову без води. Справа Фірташа
Випуск новин 11:22, сьогодні 16 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 10:00 – Авдіївка знову без води через обстріли, бойовики поцілили у Донецьку фільтрувальну станцію. Судова епопея з Дмитром Фірташем триває, сьогодні його знову чекають у віденському суді.
Також у випуску:
Бойовики обстріляли Водяне.
У зоні АТО загинув один український боєць і ще двоє отримали поранення.
Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Джерело: 24 Канал
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