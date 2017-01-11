Випуск новин за 10:00: Непоправні втрати в зоні АТО. Українська для донецьких чиновників
Випуск новин 10:42, сьогодні 76 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 10:00 – за минулу добу загинув один український військовий в зоні АТО, ще двоє отримали поранення.
Також у випуску:
Донецькі чиновники говоритимуть лише українською. Відповідний указ підписав очільник Донеччини Павло Жебрівський.
Морози в Європі забрали вже понад шістдесят життів.
Новий вид державної допомоги хочуть запровадити в Німеччині.
Джерело: 24 Канал
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