Випуск новин за 10:00: Непоправні втрати в зоні АТО. Українська для донецьких чиновників

У випуску новин 11 січня за 10:00 – за минулу добу загинув один український військовий в зоні АТО, ще двоє отримали поранення.

Також у випуску: Донецькі чиновники говоритимуть лише українською. Відповідний указ підписав очільник Донеччини Павло Жебрівський. Морози в Європі забрали вже понад шістдесят життів. Новий вид державної допомоги хочуть запровадити в Німеччині.

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