Випуск новин за 10:00: Новий голова Пентагону. Лавина в Італії
Випуск новин 10:41, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 10:00 – тим часом американський Сенат визначився щодо нового голови Пентагону.
Також у випуску:
З невідомими опіками ротової порожнини боєць АТО помер у Харківській лікарні.
В Італії лавина накрила готель з туристами.
Укрзалізниця підготувала сюрприз для своїх пасажирів.
Конституційний суд сьогодні продовжить вирішувати чи не суперечить закон про статус регіональних мов основному закону.
Джерело: 24 Канал
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