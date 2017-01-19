Випуск новин за 10:00: Новий голова Пентагону. Лавина в Італії

У випуску новини 18 січня станом на 10:00 – тим часом американський Сенат визначився щодо нового голови Пентагону.

Також у випуску: З невідомими опіками ротової порожнини боєць АТО помер у Харківській лікарні. В Італії лавина накрила готель з туристами. Укрзалізниця підготувала сюрприз для своїх пасажирів. Конституційний суд сьогодні продовжить вирішувати чи не суперечить закон про статус регіональних мов основному закону.

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