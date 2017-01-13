Випуск новин за 10:00: Перестрілка в Одесі. Обстріли в Сирії
Випуск новин 11:15, сьогодні 16 Читать новость на русском
У випуску новин 13 січня за 10:00 – В Одесі екс-заступник прокурора і ветеран АТО влаштували перестрілку. В Сирії ракетами обстріляли великий військовий аеропорт.
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Джерело: 24 Канал
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