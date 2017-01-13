Випуск новин за 10:00: Перестрілка в Одесі. Обстріли в Сирії

У випуску новин 13 січня за 10:00 – В Одесі екс-заступник прокурора і ветеран АТО влаштували перестрілку. В Сирії ракетами обстріляли великий військовий аеропорт.

Також у випуску: Барак Обама вручив віце-президенту Джо Байдену президентську медаль свободи. Безкоштовно доїхати на навчання. За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено. У Києві намагались підірвати мисливця на бездомних псів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter