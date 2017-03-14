Випуск новин за 10:00: Поліція звільнила учасників торгової блокади. День добровольця в Україні
Випуск новин 10:51, сьогодні 101 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 10:00 – поліція звільнила усіх затриманих учасників торгової блокади на Донбасі. День добровольця вперше відзначають в Україні, у різних містах заплановані пам'ятні заходи.
Також у випуску:
Запрацював новий порядок переміщення товарів у зоні АТО.
Ілон Маск готовий запустити в Україні проект зі збереження енергії.
За добу бойовики відкривали вогонь близько сотні разів.
На Львівщині невідомі понівечили два польських меморіали.
Джерело: 24 Канал
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