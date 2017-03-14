Випуск новин за 10:00: Поліція звільнила учасників торгової блокади. День добровольця в Україні

У випуску новин 14 березня станом на 10:00 – поліція звільнила усіх затриманих учасників торгової блокади на Донбасі. День добровольця вперше відзначають в Україні, у різних містах заплановані пам'ятні заходи.

Також у випуску: Запрацював новий порядок переміщення товарів у зоні АТО. Ілон Маск готовий запустити в Україні проект зі збереження енергії. За добу бойовики відкривали вогонь близько сотні разів. На Львівщині невідомі понівечили два польських меморіали.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter