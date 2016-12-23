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Телеканал новин 24 Випуск новин за 10:00: Прес-конференція Путіна. Смерть від грипу
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Прес-конференція Путіна. Смерть від грипу

Випуск новин 11:56, сьогодні 65 Читать новость на русском
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У випуску новин 23 грудня станом на 10:00 – президент Росії Владімір Путін проведе сьогодні щорічну велику прес-конференцію.

Також у випуску:

В Україні зафіксували п'ять смертей від ускладнень, викликаних грипом.

У Харкові батьки скаржаться на небезпечну їжу в дитсадках.

Міжнародний союз ковзанярського спорту вирішив перенести кінцевий етап Кубка світу.

Теги: Харків Володимир Путін Випуск новин Грип в Україні
Джерело: 24 Канал
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