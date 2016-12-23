Випуск новин за 10:00: Прес-конференція Путіна. Смерть від грипу
Випуск новин 11:56, сьогодні 65 Читать новость на русском
У випуску новин 23 грудня станом на 10:00 – президент Росії Владімір Путін проведе сьогодні щорічну велику прес-конференцію.
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Джерело: 24 Канал
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