Випуск новин за 10:00: Російський прапор у керівника поліції у Шостці. Запуск ракет

У випуску новин 22 березня станом на 10:00 – у Шостці під час обшуку у керівника поліції правоохоронці знайшли незадекларовані цінності, зброю і російський прапор. Україна успішно провела запуски ракет.

Також у випуску: За добу у зоні АТО поранений один український військовий, загиблих немає. На Миколаївщині 10 дітей потрапили у лікарню з отруєнням. Школу у Василькові, де обвалилась стіна, неможливо відновити. До Запоріжжя приїхали на лікування 25 дітей з Донбасу.

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