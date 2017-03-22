Випуск новин за 10:00: Російський прапор у керівника поліції у Шостці. Запуск ракет
Випуск новин 11:46, сьогодні 21 Читать новость на русском
У випуску новин 22 березня станом на 10:00 – у Шостці під час обшуку у керівника поліції правоохоронці знайшли незадекларовані цінності, зброю і російський прапор. Україна успішно провела запуски ракет.
Також у випуску:
За добу у зоні АТО поранений один український військовий, загиблих немає.
На Миколаївщині 10 дітей потрапили у лікарню з отруєнням.
Школу у Василькові, де обвалилась стіна, неможливо відновити.
До Запоріжжя приїхали на лікування 25 дітей з Донбасу.
Джерело: 24 Канал
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