Випуск новин за 10:00: Візит Джо Байдена. Авіакатастрофа у Киргизстані
Випуск новин 10:54, сьогодні 34 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 10:00 годину – до Києва з офіційним візитом прибув віце-президент США Джо Байден. Під Бішкеком впав вантажний літак, 37 людей загинуло.
Також у випуску:
За минулу добу на Донбасі один український військовий зазнав поранення, бойовики 60 разів відкривали вогонь.
Перше засідання Тристоронньої контактної групи у 2017 році розпочинається у Мінську.
Підготовче засідання у справі екс-регіонала Єфремова.
Джерело: 24 Канал
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