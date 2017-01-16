Випуск новин за 10:00: Візит Джо Байдена. Авіакатастрофа у Киргизстані

У випуску новини 16 січня за 10:00 годину – до Києва з офіційним візитом прибув віце-президент США Джо Байден. Під Бішкеком впав вантажний літак, 37 людей загинуло.

Також у випуску: За минулу добу на Донбасі один український військовий зазнав поранення, бойовики 60 разів відкривали вогонь. Перше засідання Тристоронньої контактної групи у 2017 році розпочинається у Мінську. Підготовче засідання у справі екс-регіонала Єфремова.

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