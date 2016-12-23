Випуск новин за 11:00: Коментар Коломойського. Нові казарми у Львові

У випуску новин 23 грудня станом на 11:00 – Ігор Коломойський вперше за тиждень прокоментував націоналізацію Приватбанку.

Також у випуску: В Росії зростає кількість жертв настоянки "бояришніка". На Львівщині військовим вперше за 25 років збудували казарми. Поліція Таїланду врятувала від незаконного продажу двох малят орангутангів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter