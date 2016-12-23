Випуск новин за 11:00: Коментар Коломойського. Нові казарми у Львові
Випуск новин 11:56, сьогодні 168 Читать новость на русском
У випуску новин 23 грудня станом на 11:00 – Ігор Коломойський вперше за тиждень прокоментував націоналізацію Приватбанку.
Також у випуску:
В Росії зростає кількість жертв настоянки "бояришніка".
На Львівщині військовим вперше за 25 років збудували казарми.
Поліція Таїланду врятувала від незаконного продажу двох малят орангутангів.
Джерело: 24 Канал
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