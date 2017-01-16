Випуск новин за 11:00: Причина авіакатастрофи у Киргизстані. Російські ракетні установки в Криму

У випуску новини 16 січня за 11:00 годину – не вписався у посадкову смугу – таку попередню причину аварії турецького вантажного Boeing поблизу Бішкека назвали у Мінтрансі Киргизії. Окупанти розгорнули в Криму ракетні установки С-400 "Триумф".

Також у випуску: До Києва з офіційним візитом прибув віце-президент США Джо Байден. За минулу добу на Донбасі один український військовий зазнав поранення, бойовики 60 разів відкривали вогонь. Перше засідання Тристоронньої контактної групи у 2017 році розпочинається у Мінську. Підготовче засідання у справі екс-регіонала Єфремова.

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