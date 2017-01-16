Випуск новин за 11:00: Причина авіакатастрофи у Киргизстані. Російські ракетні установки в Криму
Випуск новин 11:52, сьогодні 159 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 11:00 годину – не вписався у посадкову смугу – таку попередню причину аварії турецького вантажного Boeing поблизу Бішкека назвали у Мінтрансі Киргизії. Окупанти розгорнули в Криму ракетні установки С-400 "Триумф".
Також у випуску:
До Києва з офіційним візитом прибув віце-президент США Джо Байден.
За минулу добу на Донбасі один український військовий зазнав поранення, бойовики 60 разів відкривали вогонь.
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Джерело: 24 Канал
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