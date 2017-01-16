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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 11:00: Причина авіакатастрофи у Киргизстані. Російські ракетні установки в Криму

Випуск новин 11:52, сьогодні 159 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 16 січня за 11:00 годину – не вписався у посадкову смугу – таку попередню причину аварії турецького вантажного Boeing поблизу Бішкека назвали у Мінтрансі Киргизії. Окупанти розгорнули в Криму ракетні установки С-400 "Триумф".

Також у випуску:

До Києва з офіційним візитом прибув віце-президент США Джо Байден.

За минулу добу на Донбасі один український військовий зазнав поранення, бойовики 60 разів відкривали вогонь.

Перше засідання Тристоронньої контактної групи у 2017 році розпочинається у Мінську.

Підготовче засідання у справі екс-регіонала Єфремова.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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