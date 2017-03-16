Випуск новин за 12:00: Депутати підтримали квоти. Україна і Польща охоронятимуть місця пам'яті

У випуску новин 16 березня станом на 12:00 – Верховна Рада підтримала законопроект про україномовні квоти на телебаченні. Міністри закордонних справ України і Польщі домовилися про те, що країни спільно охоронятимуть місця пам'яті.

Також у випуску: Доба у зоні АТО. Черговий "гумконвой" від Росії вдерся на Донбас. У Київраді просять ухвалити закон про окуповані території.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter