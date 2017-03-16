Випуск новин за 12:00: Депутати підтримали квоти. Україна і Польща охоронятимуть місця пам'яті
Випуск новин 13:10, сьогодні 73 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 12:00 – Верховна Рада підтримала законопроект про україномовні квоти на телебаченні. Міністри закордонних справ України і Польщі домовилися про те, що країни спільно охоронятимуть місця пам'яті.
Також у випуску:
Доба у зоні АТО.
Черговий "гумконвой" від Росії вдерся на Донбас.
У Київраді просять ухвалити закон про окуповані території.
Джерело: 24 Канал
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