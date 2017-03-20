Випуск новин за 12:00: Новий голова Конституційного суду. Російські банки хочуть іти з України
Випуск новин 13:04, сьогодні 82 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 12:00 – Конституційний суд призначив Віктора Кривенка виконувачем обов'язків голови. Банки з російським держкапіталом в Україні збираються продавати.
Також у випуску:
За добу в зоні АТО бойовики 50 разів відкривали вогонь.
Росія влаштувала військові навчання в окупованому Криму.
У МВФ відтермінували обговорення виділення мільярдного кредиту Україні.
Кияни влаштували акції проти рішення призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ.
Джерело: 24 Канал
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