Випуск новин за 12:00: Новий голова Конституційного суду. Російські банки хочуть іти з України

У випуску новин 20 березня станом на 12:00 – Конституційний суд призначив Віктора Кривенка виконувачем обов'язків голови. Банки з російським держкапіталом в Україні збираються продавати.

Також у випуску: За добу в зоні АТО бойовики 50 разів відкривали вогонь. Росія влаштувала військові навчання в окупованому Криму. У МВФ відтермінували обговорення виділення мільярдного кредиту Україні. Кияни влаштували акції проти рішення призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ.

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